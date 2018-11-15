الجيش العراقى يعلن العثور على قطع أثرية فى وكر لداعش بأيمن الموصل

وكالات الأنباء

أعلن الناطق الرسمى بإسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، أمس الأربعاء، العثور على قطع أثرية فى وكر لداعش بأيمن الموصل.



وذكر رسول فى بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية أنه "من خلال المتابعة الميدانية، مكافحة الجريمة المنظمة فى نينوى والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية وبالتعاون مع مفارز جهاز المخابرات العراقى تمكنت من العثور على ثلاث قطع فخارية أثرية قديمة فى إحدى الأوكار المهدومة التابعة لعصابات داعش الارهابية فى المنطقة القديمة بالجانب الأيمن من مدينة الموصل".

وأضاف أنه "تم ضبط القطع الفخارية بمحضر ضبط اصولي، وقرر قاضى التحقيق اجراء التحقيق وفق احكام المادة ٤٥ ق. الآثار".