الجمهوريون ينتخبون كيفن ماكارثى زعيما لهم فى مجلس النواب الأمريكى

وكالات

انتخب الجمهوريون فى مجلس النواب الأمريكى، الأربعاء كيفن ماكارثى زعيما للأقلية فى المجلس بعد أن فاز عضو الكونجرس عن كاليفورنيا، بسهولة على منافسه من الجناح اليمينى المتطرف المحافظ فى الحزب.

وماكارثى حاليا ثانى أكبر الأعضاء الجمهوريين فى المجلس بعد رئيسه بول رايان الذى لم يترشح مجددا للمنصب. ويتولى ماكارثى مهامه فى 3 يناير.

وخسر الجمهوريون غالبيتهم فى مجلس النواب فى انتخابات منتصف الولاية الرئاسية التى أجريت هذا الشهر، أى أن رئاسة المجلس ستنقل إلى الديموقراطيين لدى تولى أعضاء الكونجرس الجديد مهامهم.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسى بيلوسي، زعيمة الديموقراطيين، عزمها الترشح لرئاسة المجلس مجددا. ويختار الحزب الديموقراطى مرشحه فى 28 نوفمبر.

وشكر ماكارثى (53 عاما) زملاءه على دعمهم والذين أختاره 159 منهم على جيم جوردان، عضو الكونجرس عن ولاية اوهايو الذى حصل على 43 صوتا، هم تقريبا اعضاء حزب "هاوس فريدوم كوكوس" اليمينى المتطرف الذى ينتمى اليه جوردان، وقال ماكارثى للصحفيين بعد التصويت "نخدم فى حكومة منقسمة، فى بلد منقسم. هدفنا إعادة توحيدنا مجددا".

لكنه وجه تحذيرا صارما للديموقراطيين فى حال ركزوا على العرقلة وليس على تحسين حياة الأميركيين، وقال ماكارثى "دعونى أكون واضحا جدا ... إذا كانت أجندتهم هى التحقيق واجراءات عزل ولا تركز على الشعب الأميركى المجتهد، سنكون هنا للدفاع عن الشعب الأميركي".