الجمعة.. احتفالية شعبية فى أسوان بعيد ميلاد "مجدى يعقوب"

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

يستضيف مركز القلب بأسوان، عدداً من أبناء المحافظة، يوم الجمعة المقبل، للاحتفال بعيد ميلاد جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب.

وقال الصحفى موفق أبو النيل، صاحب فكرة إقامة الاحتفالية، إن الاحتفالية بيوم مولد الدكتور مجدى يعقوب، مقرر أن يحضرها 25 شخصاً فقط داخل مركز القلب بأسوان، بناءً على طلب المحتفى به بأن تكون الاحتفالية بسيطة، حرصاً من الدكتور يعقوب على وقته الذى خصصه لعلاج المرضى بالمجان.

وأضاف "أبو النيل" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاحتفالية ستكون يوم الجمعة المقبلة بالتزامن مع يوم مولد جراح القلب العالمى دكتور مجدى يعقوب 16 نوفمبر، موضحاً أن الهدف من الاحتفالية الشعبية هو اعتراف بالجميل للطبيب الإنسان الذى أقام مؤسسة مجدى يعقوب بأسوان ليعالج المرضى خاصة الأطفال بالمجان.

وأشار إلى أن منظم الحفل هى رابطة "قعدة أسوانية" التى أسسها الدكتور شوقى معروف، أستاذ الخزف بكلية الفنون الجميلة جامعة أسوان، والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، وتضم فى عضويتها على شبكة التواصل الاجتماعى أكثر من 15 ألف عضواً، لافتاً إلى أنه تم إعداد بوستر تذكارى بهذه المناسبة يعبر عن الاحتفالية الشعبية وحبهم وتقديرهم للدكتور مجدى يعقوب المؤتمن على قلوب أهل مصر.