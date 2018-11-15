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التعليم: امتحانات الصف الأول الثانوى لـ"أبناؤنا فى الخارج" هذا العام فقط

الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:47 م
التعليم: امتحانات الصف الأول الثانوى لـ"أبناؤنا فى الخارج" هذا العام فقط طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب – محمود طه حسين
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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى وزارة الخارجية أكدت فيه أن امتحانات الصف الأول الثانوى لطلاب "أبناؤنا فى الخارج" تؤدى على نفس نظام العام الماضى، على أن يختبر الطالب فى المنهج كاملا فى الدور الاول وإذ لم يوفق يؤدى امتحان الدور الثانى. 
 
وطالب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من الخارجية ضرورة إبلاغ جميع السفارات قى الدول التى يوجد فيها طلاب.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تماشيا مع التطوير فى نظام التعليم بجمهورية مصر العربية فإن امتحانات الصف الأول الثانوى هذا العام لأبناؤنا فى الخارج هو عام استثنائى بالسفارات ودرجات الامتحان لهذا العام لن تحتسب ضمن مجموع الثانوية العامة.
 
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