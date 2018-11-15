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"التضامن" تشكل غرفة عمليات لمتابعة متضررى الأمطار بأسيوط

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:33 ص
"التضامن" تشكل غرفة عمليات لمتابعة متضررى الأمطار بأسيوط غادة والى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
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تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، آثار سقوط أمطار غزيرة على عدد من محافظات الجمهورية ورفعت درجة استعداد إدارات الإغاثة بكافة المديريات، ووجهت بتشكيل غرفة عمليات بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بعد ورود معلومات حول انهيار بعض المنازل بمركز أبنوب.

قالت فاطمة الخياط، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط، فى تصريحات، إن المديرية قامت بتشكيل غرفة عمليات وتم توجيه فريق عمل بمركز الإغاثة بالمديرية الىى عزبة سعيد لحصر الخسائر وتقديم اوجه الدعم للأهالى حيث تم الدفع بمهمات الإغاثة للعزبة وهى والخيام والأسرة والبطاطيين محملة على 3 سيارات نصف نقل من مركز الإغاثة بالمديرية، كما قامت جمعية الاورمان بتقديم 250 لحافا للأسر المضارة ومن المقرر اتخاذ اللازم نحو إقامة مخيم للإيواء بجوار مدرسة العزبة بقرية المعابدة لتوفير إقامة عاجلة للأسر التى انهارت منازلها وتوفير سبل الدعم والرعاية لها، كما ستقوم المديرية باجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لدراسة سبل تقديم كافة المساعدات وبرامج الدعم للأسر.

 

 


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