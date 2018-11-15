"التضامن": تحرير محضر لإحالة متورطى فيديو تعذيب أطفال حضانة فيكتوريا للتحقيق

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مديرية التضامن بالإسكندرية قامت بتحرير محضر بقسم شرطة الرمل لإحالة المتورطين فى الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى إلى جهات التحقيق.

وأوضحت الوزارة أن الفيديو يتضمن الإساءة لمعاملة أحد الأطفال بالحضانة تحت عنوان "تعذيب أطفال بحضانة بفكتوريا".

كانت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، قد قررت غلق مؤقت للحضانة على يتم معاينة الحضانة بعد غد السبت من قبل فريق التدخل السريع وإدارة الاسرة بالمديرية للتأكد من حقيقة ما ورد بالفيديو وعلاقة الحضانة المذكورة بالواقعة وتاريخ تصوير الفيديو وإجراء مقابلات مع الأطفال وأسرهم .

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