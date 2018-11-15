التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

رسالة بيروت – أحمد يعقوب





قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه تم الانتهاء من المسودة الأولية للنظام الأساسى الخاص بصندوق مصر السيادى، وسوف يتم إرسالها إلى مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم، لعرضها على المجموعة الاقتصادية لمناقشتها، متوقعة بدء عمل أول صندوق ثروة سيادى لمصر مع بداية 2019، عقب الانتهاء من اختيار مدير الصندوق.

ولفتت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش المؤتمر المصرفى العربى السنوى، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، فى العاصمة اللبنانية بيروت، إلى أن اللجنة الخاصة باختيار مدير الصندوق، برئاسة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، وحسين شكرى، ومحمد يونس، تعقد عدة لقاءات فى الوقت الحالى مع 20 شخصية ضمن قائمة مختصرة، لاختيار مرشح لمنصب رئيس الصندوق، والتى سوف تستمر فى عملها حتى نهاية الشهر الجارى، مؤكدة أنه تم اختيار مقر للصندوق السيادى لمصر، فى منطقة الزمالك بالقاهرة.

وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه يتم فى الوقت الحالى تقييم 10 أصول كبيرة القيمة، وفى أماكن حيوية، وفقًا لقانون الصندوق، ومن جهات معتمدة من البنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومتوقع أن يتم الانتهاء من التقييم بداية الشهر المقبل، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأصول من بنك الاستثمار القومى.

وانطلقت اليوم الخميس، فى العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب، مؤتمر اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2018 بدورته 24 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 15 و16 نوفمبر الجارى.

وعلى هامش المؤتمر سوف يكرم الاتحاد الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدى، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.