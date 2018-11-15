التحريات عن مقتحم كنيسة عين شمس: وفاة والده أثرت على سلوكياته

كتب كريم صبحى

استلمت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، التحريات النهائية حول اقتحام عاطل كنيسة مارجرجس بعين شمس. وقالت التحريات أن المتهم يعانى من حالة نفسية سئية، بسبب وفاة والده قبل شهور من ارتكابه للحادث، أثرت على سلوكياته وجعلته يدمن المخدرات.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، جدد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

تفاصيل تلك الواقعة، بدأت مع رصد الخدمات الأمنية، محاولة أحد الأشخاص التسلل إلى باب الكنيسة الخلفة، وبحوزته قطعة حديد، وعلى الفور أسرعت الخدمات وتمكنت من ضبطه، ومنعت اليقظة الأمنية حدوث أزمة، وتسبب المتهم فى إصابة شخصين بإصابات سطحية وتم إسعافهم فى حينها.

ومن خلال الفحص تبين أن المتهم يدعى "إسلام فرج عبد ربه" 23 سنة، عاطل، ومقيم قرب الكنيسة، ويعانى من مرض نفسى، ويتلقى العلاج، وأكد أفراد أسرته أن المتهم يتعاطى المخدرات وخاصة مخدر الفودو، وهو ما أثر على حالته النفسيه والعصبية.