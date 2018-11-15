video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحريات عن مقتحم كنيسة عين شمس: وفاة والده أثرت على سلوكياته

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:02 م
التحريات عن مقتحم كنيسة عين شمس: وفاة والده أثرت على سلوكياته كنيسة-|أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

استلمت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، التحريات النهائية حول اقتحام عاطل كنيسة مارجرجس بعين شمس. وقالت التحريات أن المتهم يعانى من حالة نفسية سئية، بسبب وفاة والده قبل شهور من ارتكابه للحادث، أثرت على سلوكياته وجعلته يدمن المخدرات.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، جدد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

تفاصيل تلك الواقعة، بدأت مع رصد الخدمات الأمنية، محاولة أحد الأشخاص التسلل إلى باب الكنيسة الخلفة، وبحوزته قطعة حديد، وعلى الفور أسرعت الخدمات وتمكنت من ضبطه، ومنعت اليقظة الأمنية حدوث أزمة، وتسبب المتهم فى إصابة شخصين بإصابات سطحية وتم إسعافهم فى حينها.

ومن خلال الفحص تبين أن المتهم يدعى "إسلام فرج عبد ربه" 23 سنة، عاطل، ومقيم قرب الكنيسة، ويعانى من مرض نفسى، ويتلقى العلاج، وأكد أفراد أسرته أن المتهم يتعاطى المخدرات وخاصة مخدر الفودو، وهو ما أثر على حالته النفسيه والعصبية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط خادمة أثناء بيعها عقد ذهب مسروق بالصاغة

ضبط 1588متهمًا هاربًا من أحكام قضائية وتحرير 2158 مخالفة مرورية بالبحيرة

اخبار الحوادث

اقتحام كنيسة

عاطل يقتحم كنيسة




لا تفوتك
النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة