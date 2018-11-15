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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:38 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 13639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2184 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 13364 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 695 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1738 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 472 نقطة.

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