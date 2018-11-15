البحرية الأمريكية تنفذ مناورات حربية فى بحر الفلبين

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أن حاملتى طائرات أمريكيتين على متنهما قرابة 150 طائرة مقاتلة، تنفذان مناورات حربية "معقدة" فى بحر الفلبين.

وقال الأسطول السابع الأمريكى، فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن حاملة الطائرات "رونالد ريجان"، المتمركزة فى اليابان، والحاملة "جون سى. ستينيس" المنضمة من الساحل الغربى الأمريكى، تجريان عمليات حربية جوية وبحرية ومضادة للغواصات".

وتأتى المناورات الأحدث، التى تتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس للمنطقة، فى الوقت الذى لا تزال محادثات نزع السلاح النووى مع كوريا الشمالية عالقة، ووسط نزاع تجارى مع الصين.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أعلنت الاثنين الماضى، استمرار التدريبات البحرية المشتركة مع واشنطن، وذلك ردا على مزاعم كوريا الشمالية بأن تلك التدريبات تُعد انتهاكا لاتفاق عسكرى توصلت إليه الكوريتان مؤخرا.