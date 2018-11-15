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الاحتلال الإسرائيلى يمنع فعالية ثقافية بالقدس

الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:07 م
الاحتلال الإسرائيلى يمنع فعالية ثقافية بالقدس قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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منعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فعالية ثقافية فى مقر الجالية الإفريقية بالقدس القديمة.

وأفاد شهود عيان بأن مخابرات وقوات الاحتلال اقتحموا مقر الجالية الإفريقية بالقدس القديمة، ومنعوا فعالية ثقافية لجمعية "تطوع الأمل"، بقرار من وزير الأمن الداخلى جلعاد أردان، بحجة تنظيمه من قبل السلطة الفلسطينية.

ودعت جمعية الأمل للفعالية الثقافية بعنوان "أطفالنا يستحقون شتاء دافئ"، إلا أن سلطات الاحتلال اقتحمت مكان الفعالية ومنعتها.
وفى سياق آخر، طالبت عائلة الفتى عبد الرحمن أبو جمل (17 عاما) بالكشف عن كاميرات المراقبة داخل مركز الشرطة، حيث تدعى سلطات الاحتلال تنفيذ أبو جمل، مساء أمس، عملية طعن وإصابته لعنصرين من شرطة الاحتلال.

وقالت عائلة الفتى إن عبد الرحمن أخبر عائلته بأنه متوجه للبقالة لشراء الحليب، ولم يعد، وفوجئوا باتهامه بتنفيذ العملية داخل مقر الشرطة فى القرية، وطالبوا بكشف كاميرات التسجيل داخل مقر الشرطة لمعرفة ملابسات ما جرى.

وأعربت العائلة عن قلقها الشديد على وضع نجلها عبد الرحمن، حيث تضاربت الأنباء الإسرائيلية عن وضعه الصحي، ففى البداية جرى الحديث عن إصابته بصورة طفيفة ثم نشروا بأن إصابته خطرة، لافتة إلى أنها علمت بأن نجلها يرقد فى مستشفى "تشعارى تصديق" قيد العلاج والاعتقال.

وأضافت العائلة أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلهم مرتين ودمرت وخربت محتوياته، وشنت حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة طالت والدته، ووالده علي أبو جمل، وشقيقيه محمود ومحمد، وشقيقتيه أماني وهناء، وأعمامه وأولادهم جمال وأنور ويوسف.


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