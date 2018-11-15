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الإفراج عن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الأفريقية بليبيا بعد اختطاف لأشهر

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:32 ص
الإفراج عن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الأفريقية بليبيا بعد اختطاف لأشهر الافراج عن رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الافريقية بليبيا ومسؤول بالشركة
كتب : أحمد جمعة
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أعلن مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية في ليبيا فرع المنطقة الشرقية، سراج الفيتورى، إطلاق سراح رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن أبو بكر القاضى، مدير مكتب تقنية المعلومات المهندس فتحي الشادى، مساء الأربعاء، بعد اختطافهما فى العاصمة الليبية طرابلس منذ فترة.
 
وتقدم مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية في ليبيا بالشكر لكل من كان سببا فى حرية الكابتن أبو بكر القاضى والمهندس فتحى الشادى، معربا عن أمله فى أن يكون هذا الحدث نهاية لكل الأزمات والصراعات بين الزملاء داخل الشركة حتى تعود الخطوط الجوية الأفريقية رائدة بين كبرى الشركات.
 
واختطف مسلحون مجهولون المهندس فتحى الشادى منذ ما يقرب من عام، وتم احتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن أبو بكر القاضى منذ عدة أشهر.
 
كانت شركة الخطوط الجوية الأفريقية فى صراع أدى لإنقسام إدارى حصل تقريبا بعد حرب فجر ليبيا على المطار، ونجحت بعض الأطراف الليبية فى تصفية الأجواء بين العاملين فى الشركة، وذلك بعد الصراع الشرس بين بعض إدارات الشركة فى طرابلس ومصراتة، وكلف مجلس الإدارة منتصف العام الجارى الكابتن أبو بكر القاضى من قبل الجمعية العمومية برئاسة مجلس الإدارة.
 
وبعد فترة قليلة من تولى الكابتن أبو بكر القاضى دب الصراع مرة آخرى ما أدى لوقوع خسائر فادحة فى شركة الخطوط الجوية الأفريقية، وتكبدت الشركة خسائر كبيرة جدا أوصلتها إلى حافة الانهيار.

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