video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأموال العامة تضبط مدير مطبعة يقلد العلامات التجارية فى السلام

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:55 م
الأموال العامة تضبط مدير مطبعة يقلد العلامات التجارية فى السلام المتهم
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أثناء فحص المطابع ومكاتب الزنكوغراف بمنطقة السلام أول، القبض على "مجدي ر س" 41 سنة، مسئول عن مطبعة، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة.
 
ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المطبعة على 4 زنكات مدون عليهم (كريم سكين لتفتيح البشرة الداكنة )، 5 زنكات مدون عليهم (كريم كيوفين ملطف للجلد ) ، 4 زنكات مدون عليهم (كريم بريسورف للبشرة الحساسة)، 2 زنكه مدون عليهما (نشرة شارك ليفراويل 500 كبسولات جيلاتينية ـ إنتاج الشركة العربية للمنتجات الجلاتينية والدوائية) ، 3 زنكات مدون عليهم (كريم اليتاك لحالات الحروق ) ، 2 زنكه مدون عليهما (جيل نوتوجل لتشوهات الجلدية إنتاج شركة ايلت) ، زنكه مدون عليها (لوشن ملطف للجلد).
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية فى السلام

الأموال العامة تحقق فى إهدار 47 مليون جنيه بنادى بلدية المحلة

"الأموال العامة" تضبط مسئول جمعية بسوهاج وراء الاستيلاء على 823 ألف جنيه

الاموال العامة

مكافحة جرائم الأموال العامة

منطقة السلام أول

امن القاهرة

أخبار الحوادث

أخبار المحاكم




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة