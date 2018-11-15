الأموال العامة تضبط مدير مطبعة يقلد العلامات التجارية فى السلام

كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أثناء فحص المطابع ومكاتب الزنكوغراف بمنطقة السلام أول، القبض على "مجدي ر س" 41 سنة، مسئول عن مطبعة، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة.

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المطبعة على 4 زنكات مدون عليهم (كريم سكين لتفتيح البشرة الداكنة )، 5 زنكات مدون عليهم (كريم كيوفين ملطف للجلد ) ، 4 زنكات مدون عليهم (كريم بريسورف للبشرة الحساسة)، 2 زنكه مدون عليهما (نشرة شارك ليفراويل 500 كبسولات جيلاتينية ـ إنتاج الشركة العربية للمنتجات الجلاتينية والدوائية) ، 3 زنكات مدون عليهم (كريم اليتاك لحالات الحروق ) ، 2 زنكه مدون عليهما (جيل نوتوجل لتشوهات الجلدية إنتاج شركة ايلت) ، زنكه مدون عليها (لوشن ملطف للجلد).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.