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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع فى شمال غرب سوريا

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:13 ص
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع فى شمال غرب سوريا نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق
أ ش أ
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أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع اشتباكات شمال غرب سوريا، بما في ذلك المناطق التى يعتقد أنها موجودة في المنطقة منزوعة السلاح أو بالقرب منها.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الاشتباكات بين قوات الجيش السوري والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أسفرت وفق التقارير، عن العديد من الإصابات، فضلاً عن التشريد المؤقت، مشيراً إلى أن ذلك يتضمن تقارير عن القتال في ريف جنوب حلب، وكذلك تقارير عن قصف بالهاون في شمال حلب وشرق إدلب وشمالي محافظة حماة، مؤكدًا أن ثلاثة ملايين امرأة وطفل ورجل في إدلب والمناطق المحيطة بها معرضون للخطر، في حال تصاعد القتال.

وجددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة تفادي التصعيد الكامل للأعمال القتالية بأي ثمن، مشددةً على أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى معاناة إنسانية على نطاق لم يشهده الصراع بعد.

كما حثّت جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وممارسة ضبط النفس.


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