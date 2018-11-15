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الأرصاد: اليوم طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:00 ص
الأرصاد: اليوم طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة الأرصاد
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الخميس، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
 
كما توقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة إلى مضطربة غربًا، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فهى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 

الصغرى العظمى 

 
القاهرة 16 24 
شبين الكوم 16 24
طنطا 15 23
دمنهور 14 23
الإسكندرية 14 23
بلطيم 14 23
مطروح 15 22
السلوم 14 20 
سيوة 14 22 
بورسعيد 17 23
دمياط 17 23
الزقازيق 16 24
الإسماعيلية 14 25
السويس 14 25
العريش 14 23
رفح 14 22
رأس سدر 15 24
نخل 08 22
نويبع 19 24
طابا 16 23
كاترين 06 18
الطور 16 24
شرم الشيخ 20 25
الغردقة 18 26
مرسى علم 18 25
الفيوم 15 24
بنى سويف 15 24
المنيا 14 24 
أسيوط 13 24 
سوهاج 13 24 
قنا 14 25
الأقصر 15 25
أسوان 15 26 
أبوسمبل 14 25
الوادى الجديد 13 26
شلاتين 18 28
أبو رماد 18 27
رأس حدربة 17 26
حلايب 17 26
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 21 25 
المدينة 14 27
الرياض 18 31 
المنامة 25 30
أبوظبى 24 34
الدوحة 27 31
الكويت 18 24
دمشق 08 17
بيروت 17 21
عمان 09 16
القدس 11 16
غزة 17 22
بغداد 13 20
مسقط 23 29 
صنعاء 07 25
الخرطوم 17 32
طرابلس 17 24
تونس 14 21
الجزائر 13 19
الرباط 12 21
نواكشوط 18 28
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى 

أنقرة 00 09 
اسطنبول 09 11 
إسلام آباد 09 23 
نيودلهى 13 28
جاكرتا 25 34
بكين 01 08 
كوالامبور 24 30
طوكيو 08 16
أثينا 10 17
روما 08 19
باريس 06 14
مدريد 10 17
برلين 03 11
لندن 09 16
مونتريال -06 -02
موسكو -07 01
نيويورك 01 02 
واشنطن 03 04

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