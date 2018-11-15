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الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون النفطي والاقتصادى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:43 م
الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون النفطي والاقتصادى ملك الاردن العاهل عبد الله
وكالات
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بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى والرئيس العراقى برهم صالح الخميس تعزيز التعاون الإقتصادى خصوصا مد أنبوب نفط من مدينة البصرة إلى العقبة، وتأهيل الطريق البرى بين البلدين.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، أجرى الملك مباحثات مع الرئيس العراقى فى عمان اتفقا خلالها على "توسيع التعاون بين الأردن والعراق فى شتى الميادين، خصوصا الاقتصادية والتجارية والإستثمارية والطاقة والنقل".

وأكد الجانبان "ضرورة المضى قدما فى تنفيذ عدد من المشاريع الإقتصادية المشتركة، خصوصا خط أنبوب النفط من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة، وتأهيل الطريق البرى بين عمان وبغداد، وإنشاء منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين".

ويفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق فى البصرة (545 كلم جنوب بغداد) الى مرافئ التصدير فى العقبة (325 كلم جنوب عمان) ويزود الأردن بجزء من احتياجاته من النفط.

من جهته، أكد صالح خلال المباحثات أن "تنفيذ المشروع يعتبر استراتيجيا بالنسبة للعراق".

 


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