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الأربعاء.. المؤتمر الإقليمي لنظم المعلومات الجغرافية بمكتبة الإسكندرية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:51 م
الأربعاء.. المؤتمر الإقليمي لنظم المعلومات الجغرافية بمكتبة الإسكندرية مكتبه الاسكندريه-ارشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع شركة ازرى شمال شرق إفريقيا المؤتمر الإقليمي لنظم المعلومات الجغرافية تحت عنوان "الحكومات الإلكترونية ونظم المعلومات الجغرافية"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018.
 
 ينقسم برنامج المؤتمر الى حلقة نقاش بعنوان "المدن الذكية منظور متكامل"، وتضم كوكبة من رواد نظم المعلومات الجغرافية في مصر مثل الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ورئيس مجلس إدارة شركة الحلول الذكية للتطوير والأعمال، والدكتور لطفي كمال عبده عزاز أستاذ العمران ونظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا بجامعتي المنوفية والقصيم، والدكتور ماجد غنيمة رئيس قسم هندسة الميكاترونكس في جامعة عين شمس، والدكتور مهندس أيمن سليمان نائب مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، والمهندس سيد محمود بدري استشاري تحسين الخدمات وبناء القدرات ببرنامج تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات بمحافظة القاهرة، والدكتور أحمد وهبي مدير مركز البيانات والمعلومات ممثلاً عن الشركة الراعية، والدكتور مهندس محمد مهينة نائب مدير مركز دراسات الاسكندرية وحضارة البحر المتوسط.
 
 ويتضمن الجزء الثاني من المؤتمر عدد من العروض التطبيقية لاستخدامات نظم المعلومات الجغرافية. كما يصاحب المؤتمر معرضًا للخرائط التي استخدمت فيها نظم المعلومات الجغرافية، وتحكيم الأعمال المشاركة في مسابقة رسم الخرائط الرقمية التي كانت قد أقيمت للطلبة والمهتمين بنظم المعلومات الجغرافية، وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة.
 
 

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