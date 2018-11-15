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افتتاح السوق الخيرى لزوجات الدبلوماسيين الأسيويين فى القاهرة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:26 م
افتتاح السوق الخيرى لزوجات الدبلوماسيين الأسيويين فى القاهرة السوق الخيرى لزوجات الدبلوماسيين الأسيويين بالقاهرة
رسالة الصين : هانى محمد
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هاني-محمد
 

تنظم جميعة زوجات الدبلوماسيين الأسيويين بالقاهرة سوقها الخيرى لهذا العام، ويتضمن المعرض بالإضافة إلى المشغولات اليدوية وباقة متنوعة من المصنوعات الجلدية العديد من المأكولات والأطباق الأسيوية المتميزة وتتضمن معروضات السوق العديد من المنتجات اليدوية الأسيوية التى تتميز بالجمال والتفرد.


كما ستقدم عدد من الدول تابلوهات راقصة وعروض ثقافية للفنون الأسيوية المختلفة  خلال السوق، وسوف يتم تقديم أطباق شهية لأكثر من 23 دولة آسيوية مشاركة يشارك بمعرض هذا العام سفارات كل من دولة، استراليا، الصين، الهند ، اندونيسيا ، اليابان، ماليزيا، منغوليا ، ميانمار ، الفلبيين ، سنغافورة، سريلانكا، وتايلاند، بنجلادش، كوريا ، كازاخستان، طاجكستان، نيوزيلاندا،أوزبكستان،فلسطين، باكستان ، فيتنام.
 
 
وفى ختام السوق سيكون هناك سحب على التذاكر المباعة. وسوف يتم التبرع بدخل السوق الخيرى لعدد من الجمعيات الخيرية فى مصر. وسيتم افتتاح السوق بمشاركة سفراء آسيا وزوجاتهم وذلك يوم السبت الموافق 17 نوفمبر 2018 وذلك بفندق كونراد.
 
الجدير بالذكر أن جمعية زوجات الدبلوماسيين الأسيويين دائبت على تنظيم السوق الخيرى منذ عام  1975 بصفة منتظمة.
 
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