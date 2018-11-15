video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

استمرار توقف رحلات الطيران المدنى بالكويت لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:15 ص
استمرار توقف رحلات الطيران المدنى بالكويت لسوء الأحوال الجوية سيول الكويت
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الخميس، استمرار توقف حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت الدولى، إلى حين تحسن الأحوال الجوية.

وأضافت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى- فى بيان صحفى- أنه سيتم الإعلان للجمهور عن استئناف الحركة الجوية فى حال تم ذلك.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولى احترازيا، وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات المنامة، والدمام، ودبى، نظرا إلى تقلبات الأحوال الجوية، وكثافة الأمطار التى تؤثر على الرؤية.

وتشهد الكويت منذ يوم أمس، عدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق، فى حين تشير التنبؤات إلى استمرار حالة عدم الاستقرار فى الطقس حتى صباح يوم غد الجمعة، على أن تتحسن تدريجيا ما قبل فترة الظهيرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على مطار الكويت الدولى وتعليق رحلات الإقلاع

الكويت: تعلق رحالات الطيران "احترازيا" لحين تحسن الأحوال الجوية

طقس سيىء بالكويت

الكويت

توقف الطيران بالكويت

حركه الملاحه الجويه بالكويت

الطيران المدنى الكويتى




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة