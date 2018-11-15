استمرار توقف رحلات الطيران المدنى بالكويت لسوء الأحوال الجوية

الكويت (أ ش أ)

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الخميس، استمرار توقف حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت الدولى، إلى حين تحسن الأحوال الجوية.

وأضافت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى- فى بيان صحفى- أنه سيتم الإعلان للجمهور عن استئناف الحركة الجوية فى حال تم ذلك.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولى احترازيا، وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات المنامة، والدمام، ودبى، نظرا إلى تقلبات الأحوال الجوية، وكثافة الأمطار التى تؤثر على الرؤية.

وتشهد الكويت منذ يوم أمس، عدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق، فى حين تشير التنبؤات إلى استمرار حالة عدم الاستقرار فى الطقس حتى صباح يوم غد الجمعة، على أن تتحسن تدريجيا ما قبل فترة الظهيرة.