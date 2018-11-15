video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:26 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
 
 
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.56%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.
 
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى  استمر فى الانخفاض ليغلق عند مستوى 13,487 نقطة، وسط أحجام تداول جيدة وهو يواجه حالياً منطقة دعم عند مستويات 13,400-13،200 نقطة، والتي نعتقد أنها قادرة على منع المؤشر من الهبوط في الوقت الحالي.
 
 
وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه فى حالة تمكن المؤشر الرئيسى من الصمود عند هذه المستويات، نتوقع أن يتبعها ارتداد قوى حتى ذلك الحين نوصي بزيادة النسبة النقدية وننتظر إشارة شراء.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأسئلة العشرة عن أزمة "بلتون" مع الرقابة المالية.. لماذا أجرت الهيئة تفتيشا على طرح "ثروة" فقط.. وما أسباب عدم التحقيق مع أى مؤسسة مالية باعت فى أول يوم تداول.. وكيف تؤثر قراراتها على مستقبل الاستثمار فى مصر؟

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة