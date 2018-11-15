ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.56%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى استمر فى الانخفاض ليغلق عند مستوى 13,487 نقطة، وسط أحجام تداول جيدة وهو يواجه حالياً منطقة دعم عند مستويات 13,400-13،200 نقطة، والتي نعتقد أنها قادرة على منع المؤشر من الهبوط في الوقت الحالي.

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه فى حالة تمكن المؤشر الرئيسى من الصمود عند هذه المستويات، نتوقع أن يتبعها ارتداد قوى حتى ذلك الحين نوصي بزيادة النسبة النقدية وننتظر إشارة شراء.