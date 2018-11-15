video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد المصارف العربية: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق التنمية المستدامة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:29 ص
اتحاد المصارف العربية: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق التنمية المستدامة مؤتمر اتحاد المصارف العربية
رسالة بيروت – أحمد يعقوب
إضافة تعليق
قال الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، اليوم الخميس، إن التحديات التى تواجهها المنطقة العربية فى الوقت الحالى، دفع اتحاد المصارف العربية إلى اختيار موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كموضوع للمؤتمر السنوى لما لها من دور هام فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث تطبق دول فى المنطقة خططا للتحول الاقتصادى مثل رؤية 2030 فى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
 
 
وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفى العربى السنوى، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، فى العاصمة اللبنانية بيروت، على أهمية عمليات وجهود تمويل إعادة إعمار الدول العربية التى تضررت من الصراعات، خاصة البنية التحتية للعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
 
وانطلقت اليوم الخميس، فى العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب، مؤتمر اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2018 بدورته 24 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 15 و16 نوفمبر الجارى.
 
 
وعلى هامش المؤتمر سوف يكرم الاتحاد الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدى، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.
 
 
1
انطلاق المؤتمر 

2
المصارف العربية 

3
مؤتمر المصارف العربية 

4
جانب من الحضور

5
قعاليات مؤتمر المصارف العربية 
 
 
 

إضافة تعليق

أخبار الاقتصاد

اتحاد المصارف العربية

الشراكة بين القطاعين العام والخاص




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة