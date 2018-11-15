اتحاد المصارف العربية: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق التنمية المستدامة

رسالة بيروت – أحمد يعقوب

قال الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، اليوم الخميس، إن التحديات التى تواجهها المنطقة العربية فى الوقت الحالى، دفع اتحاد المصارف العربية إلى اختيار موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كموضوع للمؤتمر السنوى لما لها من دور هام فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث تطبق دول فى المنطقة خططا للتحول الاقتصادى مثل رؤية 2030 فى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفى العربى السنوى، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، فى العاصمة اللبنانية بيروت، على أهمية عمليات وجهود تمويل إعادة إعمار الدول العربية التى تضررت من الصراعات، خاصة البنية التحتية للعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وانطلقت اليوم الخميس، فى العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب، مؤتمر اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2018 بدورته 24 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 15 و16 نوفمبر الجارى.

وعلى هامش المؤتمر سوف يكرم الاتحاد الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدى، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.