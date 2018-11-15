إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

أصيب سائق و14 عاملا فى حادث انقلاب سيارة مينى باص، بطريق القاهرة/أسيوط الصحراوى الغربى، بعد مدخل قرية دمو بمركز الفيوم، فى اتجاه محافظة القاهرة بسبب سقوط الأمطار.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب مينى باص، ووقوع مصابين من عمال مصنع للأغذية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بطريق القاهرة/أسيوط الصحراوى الغربى فى اتجاه القاهرة بعد مدخل قرية دمو بمركز الفيوم.

وتبين أن السيارة "رقم ص ر 1125" أتوبيس، قيادة "عرفة.ر" 35 سنة سائق، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نتيجة سقوط الأمطار، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة وانقلابها.

وأسفر الحادث عن إصابة 14 من مستقلى السيارة، وهم "عبدالعزيز عيد.ع" 27 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالذراع والكتف الأيسر، و"أحمد رمضان.م" 30 سنة مصاب بكدمات بالكتف الأيمن والجانب الأيمن، وكلا من: و"وليد محمد.ع" 25 سنة مصاب بكدمات بالساق الأيسر، و"محمد أحمد.ص" 37سنة مصاب بكدمات بالرأس والكتف الأيمن، و"محمد جمال.ر" 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالظهر.