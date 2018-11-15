video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:48 ص
إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس - العاشر من رمضان حادث تصادم- صورة ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق
أصيب 14 شخصا من عمال الشركات بسحجات وكدمات فى حادث تصادم، اليوم، بين أتوبيسين  يقلان عمال، بسبب سيارة نقل تسير عكس الاتجاه تسببت فى تصادم الأتوبيسين، وأسفر ذلك عن إصابة 14 عاملا، وتم نقلهم لمستشفى بلبيس العام، وتم إخطار النيابة العامة.
 
تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلبيس العام بوصول 14 شخصا، مصابين بكدمات وسحجات إثر حادث تصادم، وقع بين أتوبيسين بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، أمام أحد المصانع، وتم إخطار مركز شرطة بلبيس لعمل الإجراءات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 13 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 5000 حكم قضائى متنوع بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مستشفي بلبيس العام

حادث تصادم

مصنع المكرونة




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة