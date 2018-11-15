إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 14 شخصا من عمال الشركات بسحجات وكدمات فى حادث تصادم، اليوم، بين أتوبيسين يقلان عمال، بسبب سيارة نقل تسير عكس الاتجاه تسببت فى تصادم الأتوبيسين، وأسفر ذلك عن إصابة 14 عاملا، وتم نقلهم لمستشفى بلبيس العام، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلبيس العام بوصول 14 شخصا، مصابين بكدمات وسحجات إثر حادث تصادم، وقع بين أتوبيسين بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، أمام أحد المصانع، وتم إخطار مركز شرطة بلبيس لعمل الإجراءات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.