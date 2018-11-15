إصابة طفل بكسر فى الحوض ونزيف بالبطن سقط علية مقص بالدقهلية

أصيب طفل بمدينة ميت غمر بالدقهلية بكسر في الحوض ونزيف في البطن إثر سقوط مقص ورشة عليه مما تسبب في إصابته.

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدىر مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام بوصول الطفل آدم. م. ف 3 سنوات، ومقيم مع أسرته ببندر ميت غمر مصابا بكسر بالحوض ونزيف داخلي بالبطن ادعاء حادث عارض.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبسؤال والدته زينب. م، 31 سنة ربة منزل، في محضر الشرطة، أقرت بأنه أثناء لهو نجلها رفقة بعض الصبية أمام إحدى الورش الكائنة ببندر ميت غمر، سقط عليه مقص يدوي مثبت أمام الورشة مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.