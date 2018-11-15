إصابة شخصين إثر حريق داخل شقة سكنية فى المرج بسبب تسرب غاز

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص ونجله إثر حريق داخل شقة سكنية فى المرج ناتج عن تسرب غاز وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى المرج و تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كوردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.