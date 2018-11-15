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إصابة شخصين إثر حريق داخل شقة سكنية فى المرج بسبب تسرب غاز

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:23 م
إصابة شخصين إثر حريق داخل شقة سكنية فى المرج بسبب تسرب غاز حريق شقة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب شخص ونجله إثر حريق داخل شقة سكنية فى المرج ناتج عن تسرب غاز وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى المرج  و تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كوردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

رودس

إصابة شخصين إثر حريق داخل شقة سكنية فى المرج بسبب تسرب غاز

إصابة شخصين إثر حريق داخل شقة سكنية فى المرج بسبب تسرب غاز يجب انذار بـ الغاز فى الاماكن و البيوت التى ضغط الغاز فيها قوى مثل اوكرانيا روسيا الغاز عندهم قوه اندفاعه كبيره جدا لا تتحمل فتح مفتاح بوتاجاز من ممن لايعرف مثل ضيف فى العماره و لايعرف البوتاجاز اى زر يقابل اى عين بوتاجاز او فرن

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