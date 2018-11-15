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إسكان الوادى الجديد يطرح 6 مشروعات خدمية فى مناقصات عامة فى ديسمبر

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:08 م
إسكان الوادى الجديد يطرح 6 مشروعات خدمية فى مناقصات عامة فى ديسمبر محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو النور
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أعلن المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، عن الإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التى سيتم البدء فى تنفيذها ديسمبر 2018 والتى تشمل إنشاء وحدة إطفاء بالفرافرة ووحدة إطفاء بالداخلة وإنشاء وحدة محلية بغرب الموهوب ووحدة محلية بالأربعين بباريس ومركز شباب العروبة بالداخلة ومقر الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بالديوان العام

 

وأضاف مدير الإسكان فى بيان له أنه تم الإعلان عن مواعيد المناقصات وتاريخ الجلسات والاستفسارات من إدارة العقود والمشتريات فور الانتهاء من تجهيزها مؤكدا على سرعة التنفيذ نظرا لتعدد المشروعات الجديدة خلال عام 2019 متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين للمناقصات والتى سيتم البدء فى ترسيتها وفقا للإجراءات القانونية.

أعلن المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، عن الإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التى سيتم البدء فى تنفيذها ديسمبر 2018 والتى تشمل إنشاء وحدة إطفاء بالفرافرة ووحدة إطفاء بالداخلة وإنشاء وحدة محلية بغرب الموهوب ووحدة محلية بالأربعين بباريس ومركز شباب العروبة بالداخلة ومقر الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بالديوان العام

 

وأضاف مدير الإسكان فى بيان له أنه تم الإعلان عن مواعيد المناقصات وتاريخ الجلسات والاستفسارات من إدارة العقود والمشتريات فور الانتهاء من تجهيزها مؤكدا على سرعة التنفيذ نظرا لتعدد المشروعات الجديدة خلال عام 2019 متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين للمناقصات والتى سيتم البدء فى ترسيتها وفقا للإجراءات القانونية.

 

 
 
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