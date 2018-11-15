video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة عامل للجنايات بتهمة خطف طفل ومحاولة بيع اعضاءه

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:38 م
إحالة عامل للجنايات بتهمة خطف طفل ومحاولة بيع اعضاءه خطف-أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت  نيابة المرج، برئاسة المستشار أحمد شديد، بإحالة عامل  للجنايات بتهمة  خطفه طفل ، ومحاولة بيع أعضائه مقابل 60 ألف جنية بمنطقة .

 

 البداية كانت ببحث المتهم "عبد الله. م" عن وظيفة سريعة يجلب من خلفها الثراء السريع، إلا أن وجد إعلان لبيع أعضاء بشرية بمبلغ 60 ألف جنيه، سريعا ما تواصل المتهم مع صاحب الإعلان واتفق على بيع " كليته" مقابل 60 ألف جنيه، إلا أنه تراجع خوفا على حياته

وكانت المفاجأه عندما الخال فى بيع  ، نجل ابنة عمه وهو يقطن معه فى نفس المنزل، والفارق الوحيد بينهما هو الجدار وأن والدته تعمل ممرضة بأحد المستشفيات ، وبالفعل استقر على خطف وتقطيع جسده وبيع أعضائه مقابل الأموال، غير مهتم بكل مشاعر الأسرة والدماء المشتركة التى تسير فى جسد كلا منهما وقام باستدراجه الطفل بعد ذهاب والدته للعمل بحجة التنزه.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تمكنت من إلقاء القبض على شخص اختطف طفل واحتجزه محاولا تقطيع أعضائه بعد الاتفاق على بيعها لأحد السماسرة بمبلغ 60 ألف جنيه بمنطقة المرج.

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة أوراق حلاق للمفتى لقتله طفلا بالإسكندرية

إحالة طبيب وتمريض وادارى وحدة صحية ببنى سويف للتحقيق لتغيبهم عن العمل

احالة للجنايات

نيابة المرج

خطف طفل

بيع اعضاء

اخبار الحوادث




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة