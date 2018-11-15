إحالة عامل للجنايات بتهمة خطف طفل ومحاولة بيع اعضاءه

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج، برئاسة المستشار أحمد شديد، بإحالة عامل للجنايات بتهمة خطفه طفل ، ومحاولة بيع أعضائه مقابل 60 ألف جنية بمنطقة .

البداية كانت ببحث المتهم "عبد الله. م" عن وظيفة سريعة يجلب من خلفها الثراء السريع، إلا أن وجد إعلان لبيع أعضاء بشرية بمبلغ 60 ألف جنيه، سريعا ما تواصل المتهم مع صاحب الإعلان واتفق على بيع " كليته" مقابل 60 ألف جنيه، إلا أنه تراجع خوفا على حياته

وكانت المفاجأه عندما الخال فى بيع ، نجل ابنة عمه وهو يقطن معه فى نفس المنزل، والفارق الوحيد بينهما هو الجدار وأن والدته تعمل ممرضة بأحد المستشفيات ، وبالفعل استقر على خطف وتقطيع جسده وبيع أعضائه مقابل الأموال، غير مهتم بكل مشاعر الأسرة والدماء المشتركة التى تسير فى جسد كلا منهما وقام باستدراجه الطفل بعد ذهاب والدته للعمل بحجة التنزه.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تمكنت من إلقاء القبض على شخص اختطف طفل واحتجزه محاولا تقطيع أعضائه بعد الاتفاق على بيعها لأحد السماسرة بمبلغ 60 ألف جنيه بمنطقة المرج.