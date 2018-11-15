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أوبر تسجل خسارة مليار دولار فى 3 أشهر مع تباطؤ نمو الحجوزات

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:53 ص
أوبر تسجل خسارة مليار دولار فى 3 أشهر مع تباطؤ نمو الحجوزات أوبر
رويترز
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قالت أوبر تكنولوجيز اليوم الأربعاء إن نمو حجوزات خدمات نقل الركاب وتوصيل الطلبات التى تقدمها ارتفع ستة بالمئة فى الربع الماضى ليظل لثالث فصل على التوالى فى خانة الآحاد بعدما كان فى خانة العشرات فى العام الماضى بأكمله.

وخسرت الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو، 1.07 مليار دولار فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى الثلاثين من سبتمبر، بزيادة 20 بالمئة مقارنة مع الربع السابق، لكنها أقل من العام الماضى بنسبة 27 بالمئة.

وبلغت خسارتها المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك 592 مليون دولار، انخفاضا من 614 مليون دولار فى الربع السابق و1.02 مليار قبل عام.


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