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أمن الجيزة يعيد صاحب مصنع بعد اختطافه بالشيخ زايد

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:00 ص
أمن الجيزة يعيد صاحب مصنع بعد اختطافه بالشيخ زايد اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهمين باختطاف صاحب مصنع رخام للحصول على فدية بالشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه بتعرض زوجها "محمد.أ.ب" صاحب مصنع رخام للاختطاف على يد مجهولين، وطلبهم فدية لإطلاق سراحه.

وكشفت تحريات الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن 3 أشخاص أحدهم يعمل بالمصنع الخاص بالمجنى عليه، وراء اختطافه طمعا فى ثروته.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث بإشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازى مفتش المباحث الجنائية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إعادة المجنى عليه لأسرته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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