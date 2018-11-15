أمن الجيزة يعيد الانضباط بحملة على شارع زغلول فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون، ورفع الإشغالات والمخالفات وتحقيق الإنضباط بشارع زغلول بالهرم، نظراً لما شهده الشارع مؤخراً من إنتشار ظاهرة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وإنتشار مركبات التوك توك مما أدى إلى إعاقة حركة المرور والمشاة بالشارع، فضلا عن الضوضاء الناتجه من المقاهى المخالفة والباعة الجائلين .

وأسفرت الحملة عن ضبط كافة صور الخروج على القانون، ورفع كافة الإشغالات والتعديات، ومخالفات الباعة الجائلين والمحال العامة والمقاهى وضبط كافة المخالفات المرورية خاصة مخالفات الإنتظار الخاطئ ومركبات ( التوك توك ) المخالفة، وفتح الشارع أمام حركة المرور والمشاه، حيث تم ضبط 457 مخالفة مرافق و171 مخالفة مرورية وقضية إتجار فى المواد المخدرة ، قضية حيازة سلاح أبيض ، إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة وتنفيذ 13 حكم قضائى.

وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بالشارع لضبط ما يستجد من مخالفات، وأشاد أهالى المنطقة بجهود رجال الشرطة، وما حققته الحملة الانضباطية من نتائج إيجابية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة للتحقيق.