video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الجيزة يعيد الانضباط بحملة على شارع زغلول فى الهرم

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:00 م
أمن الجيزة يعيد الانضباط بحملة على شارع زغلول فى الهرم رفع اشغالات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون، ورفع الإشغالات والمخالفات وتحقيق الإنضباط بشارع زغلول بالهرم، نظراً لما شهده الشارع مؤخراً من إنتشار ظاهرة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وإنتشار مركبات التوك توك  مما أدى إلى إعاقة حركة المرور والمشاة بالشارع، فضلا عن الضوضاء الناتجه من المقاهى المخالفة والباعة الجائلين .
 
وأسفرت الحملة عن ضبط كافة صور الخروج على القانون، ورفع كافة الإشغالات والتعديات، ومخالفات الباعة الجائلين والمحال العامة والمقاهى وضبط كافة المخالفات المرورية خاصة مخالفات الإنتظار الخاطئ ومركبات ( التوك توك ) المخالفة، وفتح الشارع أمام حركة المرور والمشاه، حيث تم ضبط 457 مخالفة مرافق و171 مخالفة مرورية وقضية إتجار فى المواد المخدرة ، قضية حيازة سلاح أبيض ، إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة وتنفيذ 13 حكم قضائى.
 
وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بالشارع لضبط ما يستجد من مخالفات، وأشاد أهالى المنطقة بجهود رجال الشرطة، وما حققته الحملة الانضباطية من نتائج إيجابية . 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاطل بولاق الدكرور يعترف بالاتجار بالاستروكس: عليه إقبال

حملة أمنية

اسلحة نارية

تنفيذ أحكام

إزالة الإشغالات

شارع زغلول

الهرم

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة