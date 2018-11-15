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أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى غدا تمتد للقاهرة والعظمى 24 درجة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:46 ص
أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى غدا تمتد للقاهرة والعظمى 24 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الجمعة، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.
 
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف نهارا مائل البرودة ليلا ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد،  والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة  بالقاهرة العظمى 24  والصغرى 16درجة ، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 والصغرى 15 درجة ، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13 درجة ، وقنا العظمى 25 والصغرى 15 ، وأسوان العظمى  26  والصغرى 15 درجة.
 
 
 

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