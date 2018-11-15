video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أشرف خالد رئيسا لاتحاد جامعة عين شمس ونيفين أكرم نائبا لرئيس الاتحاد بالتزكية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:07 ص
أشرف خالد رئيسا لاتحاد جامعة عين شمس ونيفين أكرم نائبا لرئيس الاتحاد بالتزكية جانب من مراسم إنتخاب رئيس و نائب رئيس إتحاد طلاب جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
شهد منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مراسم انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس.
 
وقد تم  انتخاب الطالب أشرف خالد يسرى، الطالب بكلية الهندسة رئيسا للاتحاد والطالبة نيفين أكرم من كلية البنات نائبة لرئيس الاتحاد بالتزكية.
 
جاء الانتخاب من قوام 30 مرشح من رؤساء و نواب رؤساء اتحادات 15 كلية بالجامعة، وشهد مراسم الانتخاب الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الطلابية  و الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 
 
IMG-20181115-WA0026
الطالبة نيفين أكرم نائب رئيس اتحاد جامعة عين شمس
 
 
IMG-20181115-WA0029
الطالب أشرف خالد يسرى رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتهاء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها باختيار رئيس الاتحاد اليوم

وزير التعليم العالى يصل جامعة عين شمس لحضور انتخاب اللجنة العليا لاتحاد الطلاب

انتخاب الطلاب

جامعة عين شمس

اخبار مصر

اتحادات الطلاب

انتخابات الطلاب




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة