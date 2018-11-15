أشرف خالد رئيسا لاتحاد جامعة عين شمس ونيفين أكرم نائبا لرئيس الاتحاد بالتزكية

كتب محمود راغب

شهد منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مراسم انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس.

وقد تم انتخاب الطالب أشرف خالد يسرى، الطالب بكلية الهندسة رئيسا للاتحاد والطالبة نيفين أكرم من كلية البنات نائبة لرئيس الاتحاد بالتزكية.

جاء الانتخاب من قوام 30 مرشح من رؤساء و نواب رؤساء اتحادات 15 كلية بالجامعة، وشهد مراسم الانتخاب الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الطلابية و الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.