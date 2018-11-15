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الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:37 م
خالد صلاح
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أسهم أوروبا ترتفع مع صعود شركات التعدين وسط آمال بشأن التجارة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:01 م
أسهم أوروبا ترتفع مع صعود شركات التعدين وسط آمال بشأن التجارة اسهم اوروبا - ارشيفية
رويترز
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صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس حيث استقرت أسعار النفط بينما ارتفعت شركات التعدين بفعل الآمال فى أن تتوصل الصين والولايات المتحدة تسوية تنهى نزاعهما التجارى الممتد وهو ما تغلب على أثر أنباء سيئة فى قطاع التكنولوجيا.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.25 فى الساعة 0844 بتوقيت جرينتش وصعدت بورصات ألمانيا وإسبانيا وفرنسا أكثر من 0.4%. وتجاوز أداء المؤشر فايننشال تايمز البريطانى مؤشرات منطقة اليورو مع نزول الجنيه الاسترلينى 0.3%.

وتعززت المعنويات بعدما سلمت الصين ردا مكتوبا على المطالب الأمريكية لإجراء إصلاحات تجارية واسعة النطاق قبيل اجتماع متوقع بين الرئيس الصينى شى جين بينغ ونظيره الأمريكى دونالد ترامب فى وقت لاحق من الشهر الجارى.

وارتفع قطاع المواد الأساسية الأوروبى 1.1% وهو من القطاعات الرئيسية المستفيدة من تراجع التوتر التجارى بين أكبر اقتصادين فى العالم. وتلقى القطاع دعما أيضا من ارتفاع أسعار النحاس والمعادن الصناعية وهبوط الدولار الأمريكى.

وقفز سهم كابيتال جروب البريطانية لإدارة الأصول 9.4% ليتصدر المؤشر ستوكس ومؤشر الشركات المتوسطة فى لندن بعدما أعلنت الشركة عن صافى تدفقات نقدية قياسية.

وصعد سهم بويج الفرنسية 3.4% بعدما أعلنت الشركة تحقيق أرباح أفضل من المتوقع فى الأشهر التسعة الأولى من العام.

وتراجع قطاع السيارات وسجل مؤشره انخفاضا بنسبة 1.4% بعدما نسفت الحكومة الصينية الآمال بأن تخفض بكين الضريبة على مشتريات السيارات فى محاولة لتعزيز الطلب وإنعاش لثانى أكبر اقتصاد فى العالم.

وتذيل سهم دايملر الألمانية الأداء على المؤشر داكس متأثرا بخفض سيتى تصنيف السهم.


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