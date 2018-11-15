أسماء الفائزين فى الاتحادات الطلابية لجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية كل من الدكتور عبد الوهاب جودة، أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، والدكتور تامر عبد المنعم راضي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة، و محمد الديب أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب.

وقد فازت الطالبة إسراء حامد السيد، بمنصب أمين اللجنة الرياضية العليا و الطالب إسلام ياسر بمنصب أمين مساعد ، وفى اللجنة العلمية العليا فاز بمنصب الأمين الطالب هلال رأفت محمد و فى منصب أمين مساعد الطالب أحمد أسامة.

وفى اللجنة الاجتماعية العليا فاز بمنصب الأمين الطالب طارق سليمان و الطالب أحمد عبد العظيم أمين مساعد، أما لجنة الجوالة فاز بمنصب الأمين الطالب لقمان أحمد و الأمين المساعد الطالب مصطفى مبارك، وفى اللجنة الفنية العليا فاز بمنصب الأمين الطالب عبد الله عصام وأمين مساعد محمد جمال، كما فاز فى لجنة الأسر بمنصب الأمين الطالب محمد عبد الناصر وأمين مساعد حسام الدين محمد وفى اللجنة الثقافية والإعلامية فاز بمنصب الأمين الطالب محمود عبد الحليم محمد ومنصب الأمين المساعد أدهم مجدى كامل.

وقدم كل أمين وأمين مساعد لكل لجنة من لجان الإتحاد تصور مقترح حول بعض الأنشطة خلال العام الجامعى 2018 / 2019

وقد أشاد أ.د. نظمى عبد الحميد بالتمثيل المشرف الذى أظهره طلاب جامعة عين شمس خلال فترة المشاركة فى إنتخابات إتحاد الطلاب وإتحادات الكليات ، مؤكداً أنه اختبارعملى لمدى إيجابية الشباب فى التعبير عن آرائهم والمشاركة في وضع خطط لأنشطة و فاعليات هادفة .

كما وجه حديثه لمجلس إتحاد الطلاب بأهمية العمل بشكل جماعى وفق رؤية مشتركة والوقوف على مسافة واحدة من كافة الكليات والطلاب للوصل لنجاح مشترك مميز يليق بكونهم ممثلى جميع طلاب الجامعة بكلياتها المختلفة.

و قدم أسامة المرشدى وعمر يعقوب رئيس و نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة للعام الماضى خطة العمل التى نفذها الاتحاد فى الفترة السابقة للإستفادة منها والإضافة عليها.