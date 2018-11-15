أسعار النفط اليوم الخميس 15-11-2018 برنت يسجل 66.17 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس 15-11-2018، وبلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 66.17 دولار للبرميل مرتفعة 5 سنتات مقارنة مع الإغلاق السابق، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 56.29 دولار للبرميل مرتفعة 4 سنتات من سعر التسوية السابقة.

انخفاض الأسعار



وخسرت أسعار النفط نحو ربع قيمتها منذ مطلع أكتوبر مع ارتفاع الإنتاج فى الوقت الذى من المتوقع فيه أن يتباطأ الطلب تزامنا مع تراجع اقتصادى.

ويقول متعاملون إن خام برنت وخام غرب تكساس الأمريكى تغلبا على خسائر تكبداها بفعل مؤشرات على أن الصين والولايات المتحدة ربما تتخذان خطوات لتصعيد نزاعهما التجارى المرير، لكن المعنويات فى السوق ظلت تتسم بحالة من الحذر بفعل مخاوف من نشوء تخمة إمدادات فى ظل توقعات اقتصادية متشائمة.

أوضاع اقتصادية متشائمة فى الصين



وقال بنك مورجان ستانلى الأمريكى فى مذكرة يوم الأربعاء إن الأوضاع الاقتصادية فى الصين -أكبر مستورد فى العالم للنفط وثانى أكبر مستهلك للخام- تدهورت على نحو كبير فى الربع الثالث من 2018، فيما يقول محللون لدى كابيتال ايكونوميكس إن التوقعات الاقتصادية للصين فى ”الأمد القريب“ تظل متشائمة.

فى غضون ذلك، أظهرت بيانات نشرت هذا الأسبوع انكماشا فى اليابان وألمانيا، وهما من المراكز الصناعية، فى الربع الثالث من العام.

فى الوقت ذاته، ترتفع الإمدادات بالأخص بسبب زيادة الإنتاج النفطى الأمريكى 22 % هذا العام إلى مستوى قياسى يبلغ 11.6 مليون برميل يوميا.

وزير الطاقة السعودى يلتقى برئيس وفد ليبيا فى أوبك



من ناحية أخرى التقى وزير الطاقة السعودى خالد الفالح اليوم الخميس برئيس وفد ليبيا فى أوبك ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية

وبحسب الوكالة الرسمية، ناقش الفالح خلال الاجتماع أهمية التعاون بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء من أجل المحافظة على استقرار السوق ورحب بعودة إنتاج ليبيا إلى ”مستويات جيدة“.