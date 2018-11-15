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أبو مازن يشكر مصر على دورها فى وقف العدوان على قطاع غزة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:47 م
أبو مازن يشكر مصر على دورها فى وقف العدوان على قطاع غزة أبو مازن
كتب أحمد جمعة
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قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن إن هدفه هو تجنيب الشعب الفلسطينى المزيد من المجازر وجرائم الحرب التى ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلى، معبرا عن شكره لجميع الدول والأطراف التى استجابت وسعت معنا لتحقيق التهدئة فى قطاع غزة، خاصا بالذكر جمهورية مصر العربية

وأدان عباس بشدة العدوان الإجرامى على قطاع غزه، محملا الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان.

وأعرب الرئيس الفلسطينى خلال ترؤسه، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة العليا المكلفة بتنفيذ متابعة قرارات المجلس المركزي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، عن شكره لجميع الدول والأطراف التى استجابت لطلباتنا وسعت معنا لتحقيق التهدئة في قطاع غزة، خاصا بالذكر جمهورية مصر العربية.

وأكد عباس أن صفقة القرن والاحتلال والاستيطان "الابرثهايد" إلى زوال وفشل، وحتمية التاريخ تقودنا إلى شواطئ الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، على العهد والميثاق.

وقال الرئيس الفلسطينى إن "اليوم الطريق سالك لتحقيق إزالة أسباب الانقسام والمصالحة، بتنفيذ أمين ودقيق لاتفاق القاهرة 12/10/2017 بشكل شمولي، وبما يضمن تحقيق الوحدة الوطنية والسياسية والجغرافية، وتستند إلى العودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع".

وأضاف: "وحدتنا الوطنية هي الأساس، والتعالي عن الخاص لصالح العام، والانعتاق من التعصب التنظيمي ووضع استقلال فلسطين والقدس فوق أي اعتبار، يجب أن تكون نقطة الارتكاز لجميع أبناء شعبنا".

وهنأ أبو مازن  أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة لمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان الاستقلال، وصمودهِ على أرض دولة فلسطين (القدس والضفة وقطاع غزة)، وكذلك لأبناء الشعب الفلسطينى في اللجوء والمنافي وبخاصة في سوريا ولبنان، معتبرا هذه الذكرى مصدر فخر واعتزاز سياسي وثقافي وتاريخي للشعب الفلسطيني، تلخص إرادته وطروحاتهِ الوطنية في انجاز استقلاله وارتكازا على حقوقه غير القابلة للتصرف (حقهِ في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحقه في العودة).

واستذكر الرئيس الفلسطينى الذكرى السنوية الرابعة عشرة لاستشهاد القائد المؤسس الخالد فينا الشهيد ياسر عرفات، مؤكدين أننا على الدرب ولن نحيد عنها لتحقيق حقوقنا الوطنية المشروعة.

 

 

 


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