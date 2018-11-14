8 نصائح لترشيد استهلاك المياه.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة مُلحَّة فى ظل ارتفاع النمو السكانى، بالإضافة إلى ثبات حصة مصر السنوية من مياه النيل، لذلك لابد من تكاتف الجهود الحكومية مع المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لنشر الوعى بأهمية الترشيد فى استهلاك الموارد المائية بين المواطنين، والحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشكل مستمر.

وفى التقرير التالى نرصد 8 نصائح لترشيد استهلاك المياه

1- ضرورة توعية المواطنين بأهمية المياه، وأهمية ترشيد استهلاكها

2-فتح الصنبور عند الحاجة فقط، وإغلاقه بإحكام عند الانتهاء من استخدامه مما يساهم فى تقليل فاتورة الاستهلاك الشهرية وبالتالى تخفيف الأعباء المالية.

3- ضرورة تركيب قطع توفير المياه.

4- إجراء تصليح دورى للحنفيات، والمواسير الخاصة بالماء، والتى تحدث تسرباً فى المياه.

5 - الاستفادة من مياه غسل الفواكه والخضار فى رى النباتات فى الحديقة المنزلية.

6- رى النباتات فى الصباح الباكر، أو عند الغروب، وذلك لتجنب تبخر المياه بشكل كبير، مما يضطر المزارع إلى الزيادة فى عدد مرات الرى حتى يحصل النبات على حاجاته

7- استخدام الأساليب الحديثة فى الرى، وخاصة الرى بالتنقيط، وذلك لتجنب فقد الكثير من المياه، و بالتالى توفيرها، وترشيد استخدام المياه الخاصة بالزراعة

8- معالجة مياه الصرف الصحى، بحيث تصبح صالحة لعمليات الرى، والاستخدامات الصناعية