يديعوت أحرونوت تؤكد استقالة وزير الدفاع الإسرائيلى بسبب "غزة"

كتب : أحمد جمعة

أعلن وزير الدفاع بجيش الاحتلال الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان استقالته ظهر اليوم الأربعاء على ضوء الاخفاقات المستمرة، ولمعارضته قرار وقف التصعيد فى قطاع غزة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية فى نبأ عاجل منذ قليل أن ليبرمان أعلن الاستقالة رسميا داعيا لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد حالة من الجدل، ونفى صدر قبل ساعات بشأن تلك الاستقالة.

وكانت وكالة رويترز نقلت ظهر اليوم عن مصدر مقرب من ليبرمان "إنه يفكر في الاستقالة" وذلك بعد أن ذكر مكتب ليبرمان أن الوزير يعارض قرارا اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر أمس الثلاثاء بوقف الهجمات على غزة حيث وضع وقف لإطلاق النار وافقت عليه فصائل فلسطينية مسلحة بعد يومين من التصعيد.

الإعلام الإسرائيلى يشير لاستقالة ليبرمان ودعوته لانتخابات مبكرة