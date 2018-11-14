وكيل زراعة المنيا الأسبق: نزرع من 60 إلى 80 ألف فدان بطاطس

أيام معدودة ويبدأ المزارعون فى محافظة المنيا فى حصاد محصول البطاطس لإنعاش سوق الخضراوات بعد أن شهدت الأسواق استغلال التجار للمواطنين رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من أجل خفض الأسعار ومنع جشع التجار.

حيث بدأ بعض المزارعين فى الحصاد وطرح البطاطس الجديدة فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين، ومن المتوقع أن يتم ضخ 600 ألف طن خلال أواخر نوفمبر مع زيادة الحصاد.

يقول المهندس خلف معاذ وكيل وزارة الزراعة الأسبق إن محصول البطاطس تتركز زراعته فى مراكز المنيا وسمالوط ومطار وبنى مزار وان المساحة المنزرعة فى تلك المراكز بين 60 إلى 80 ألف فدان من المتوقع أن تنج ما يقرب من 600 ألف طن من البطاطس مما سوف يعمل على. تخفيض الأسعار بشكل كبير.

وأضاف خلف أن محصول البطاطس يتم زراعته على عروتين الأولى تبدأ من شهر يناير إلى أوائل فبراير وهى العروة الخاصة بالتقاوى والثانية المحصول الصيفى والتى يتم تخزينها للأكل والتصدير.

وأشار خلف أن محافظة المنيا تزرع حوالى من 60 إلى 80 ألف فدان بأصناف عديدة وأهمها البيضاء والحمراء، وأوضح أن متوسط إنتاج الفدان بين 12 إلى 14 طن للفدان الواحد.

أما مرتجى صلاح أحد المزارعين قال: إن موسم البطاطس يمر بارتفاع الأسعار بسبب جشع التجار وتراجع بعض المزارعين عن زراعته بسبب ارتفاع تكلفة الزراعة وانخفاض أسعار العام الماضى، وأوضح أن تكلفة الفدان من 20 إلى 25 ألف جنيه وأكد أن المحصول هذا العام يبشر بالخير، وقد بدأت البشاير مع بدا الحصاد وتزداد البشاير مع الحصاد الماهر الذى يبدأ فى أواخر شهر نوفمبر.

أما بدر محمد أحد المزارعين من بنى مزار قال إن حصاد محصول البطاطس بدأ بالفعل فى عدد من قرى محافظة مثل قرية البرجاية واطسا وصفط وهى قرى مركز المنيا وهذه المساحات تمثل حوالى 15% من المساحة المنزرعة، ولكن بدا الحصاد وطرح المحصول فى الأسواق سوف يعمل على تخفيض الأسعار بشكل كبير وسوف يقضى على جشع التجار الذى يحاولون استغلال قلة المعروض لكسب أرباح كبيرة.

وأوضح أن الحكومة لعبت دورا كبيرا فى الحفاظ على الأسعار من خلال المعارض التى تم افتتاحها فى المحافظات والتى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين عليها وهذا أيضا ساهم فى انخفاض الأسعار فى الفترة الماضية.