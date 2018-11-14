وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمر الاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم

افتتح منذ قليل، وزير القوي العاملة محمد سعفان، بإحدى الفنادق الكبري بالقاهرة ، مؤتمر الاتحاد العربى لنقابات النفط والمناجم والكيماويات، واجتماعات الأمانة العامة، برئاسة الكيميائى عماد حمدى الأمين العام ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية فى ضوء التحديات التى تواجهها واقرار خطة نشاط الأمانة العامة التى تستهدف تنمية مهارات العاملين فى هذه الصناعات الاستراتيجية، والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والبشرية لخدمة الاقتصاد العربى.

وسوف يتم خلال المؤتمر تأبين فهد المطوع رئيس المجلس التنفيذى السابق، وشفيقة التليلى نائبة رئيس لجنة المرأة العاملة بالاتحاد، وتكريم عدد من رواده القدامى.

ويحضر المؤتمر جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب.