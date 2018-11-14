وزير القوى العاملة يفتتح اليوم مؤتمر الاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم

كتب محمود راغب

يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء ، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، مؤتمر الاتحاد العربى لنقابات النفط والمناجم والكيماويات واجتماعات الأمانة العامة، برئاسة الكيميائى عماد حمدى الأمين العام ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية فى ضوء التحديات التى تواجهها وإقرار خطة نشاط الأمانة العامة التى تستهدف تنمية مهارات العاملين فى هذه الصناعات الاستراتيجية، والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والبشرية لخدمة الاقتصاد العربى.

،وسوف يتم خلال المؤتمر تأبين المرحوم فهد المطوع رئيس المجلس التنفيذي السابق، والمرحومة شفيقة التليلى نائبة رئيس لجنة المرأة العاملة بالاتحاد، وتكريم عدد من رواده القدامى.

ويحضر المؤتمر جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، وفايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وقال الأمين العام للاتحاد العربي: إن المؤتمر سيشهد توقيع بروتوكول للتعاون بين الاتحاد العربى واتحاد نقابات عمال البانيا وبحضور السفير الألباني بمصر، كما يتم خلال اجتماعات الأمانة العامة قبول عضوية نقابة البترول بالبحرين، واتحاد عمال النفط والغاز فى ليبيا في الاتحاد العربى،" لدعوتهما لحضور المجلس القادم ،وعرض الموقف المالي حتي نهاية يونيه 2018 ، وبحث الموقف القانوني الخاص بقضية مصر للبترول ،ومحضر حيازة "المعهد"، ومناقشة الموقف التثقيفي للاتحاد العربي ،واستعراض نشاط وخطة عمل أمانتي المرأة، والشباب.

وأضاف "حمدي" أنه سيتم خلال المؤتمر طرح مذكرة حول التوسع فى النشاط الدولي "للمجالات العمالية والاقتصادية " ، وأخري بشأن تحديد موعد ومكان انعقاد المجلس التنفيذي القادم، وعرض الترشيح لرئاسة المجلس التنفيذي للاتحاد.