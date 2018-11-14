وزير القوى العاملة بمؤتمر اتحاد عمال النفط العربى: 90% من الشعوب العربية عمال

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، التحية لوفود الدول بالاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، لحضورهم إلى مصر بلدهم الثانى.

وأكد سعفان، خلال كلمته بمؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، أن التقارب العربي النقابي يحدث في الوحدة العربية ما لم تحدثه الإجراءات الأخرى، مشيرا إلى أن 90% من الشعوب العربية عمال، قائلا: "نشيد العمال العرب لو عشنا كلماته سنحقق الوحدة العربية".

واختتم وزير القوى العاملة، كلمته قائلا: "علينا أن ننسى أي مناصب نسعى إليها لأننا أحوج ما نكون للوحدة العربية حتى تعود الوحدة والثقة العربية بدول الوطن العربي".