وزير الخارجية يؤكد على دعم مصر لبوروندى فى كافة المجالات

كتب : أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، الأربعاء، وزير خارجية بوروندى إيزيكيال نيبيجيرا، وذلك على هامش مشاركته فى الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية بأديس أبابا، حيث بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالإعراب عن التقدير تجاه مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق المستمر بينهما منذ زيارته الأخيرة إلى بوروندى فى أبريل 2018، فضلا عن استقباله رئيس الجمعية الوطنية بمصر فى يوليو 2018.

وذكر حافظ أن وزير الخارجية أكد على دعم مصر لبوروندى فى كافة المجالات، مشيرا إلى أوجه التعاون المشترك من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتى شملت إقامة ثلاثة مراكز طبية مصرية جديدة فى بوروندي، بالإضافة إلى وصول الدفعة الثانية من شحنات الصاج المعرج إلى بوجمبورا خلال الشهر الماضي، فضلا عن تدريب أكثر من (150) من كوادر بوروندى خلال عام 2017 فى عدة مجالات، كما تجاوز عدد المتدربين فى الربع الأول من عام 2018 (55) متدربا.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، بحث الجانبان التعاون بين دول حوض النيل، والتنسيق على مستوى الاتحاد الأفريقى والتعاون على مستوى المنظمات الدولية.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية الاستمرار فى التنسيق بينهما بالمحافل الدولية تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.