وزير الخارجية الإيطالى: ليبيا قد تجرى الانتخابات فى الربيع المقبل

قال وزير الشؤون الخارجية الإيطالى إنزو موافيرو اليوم الأربعاء إن ليبيا قد تجرى الانتخابات فى الربيع المقبل بعد أن استضافت روما مؤتمرا على مدى يومين فى باليرمو لتحقيق الاستقرار فى ليبيا.
وكان قائد الجيش الليبى خليفة حفتر التقى برئيس الوزراء الليبى فايز السراج لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر فى صقلية أمس الثلاثاء وأيد رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطنى الليبية خطة للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات العام المقبل.
وألغيت الأسبوع الماضى خطة سابقة للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الشهر المقبل.
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