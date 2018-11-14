وزير الخارجية الإيطالى: ليبيا قد تجرى الانتخابات فى الربيع المقبل

(رويترز)

قال وزير الشؤون الخارجية الإيطالى إنزو موافيرو اليوم الأربعاء إن ليبيا قد تجرى الانتخابات فى الربيع المقبل بعد أن استضافت روما مؤتمرا على مدى يومين فى باليرمو لتحقيق الاستقرار فى ليبيا.