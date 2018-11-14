video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الثقافة الفلسطينى: نثمن جهود مصر لبقاء القدس حاضرة ضمن الوعى العربى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:29 م
وزير الثقافة الفلسطينى: نثمن جهود مصر لبقاء القدس حاضرة ضمن الوعى العربى وزير الثقافة الفلسطينى الدكتور إيهاب بسيسو
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

ثمن وزير الثقافة الفلسطينى الدكتور إيهاب بسيسو، دعم مصر، قيادة وشعبا، للقضية الفلسطينية، وجهودها لبقاء القدس حاضرة ضمن الوعى العربى.

وقال بسيسو – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت، على هامش حضوره فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمعرض الكويت للكتاب – " لا يمكن أن أتحدث عن العلاقات المصرية الفلسطينية، لأن ما بين البلدين من أخوة ونسب ودم، أكبر بكثير من أى كلمات تستطيع أن تعبر عن قوة ومتانة تلك العلاقة التاريخية والممتدة عبر الزمن".

ونوه بأن آخر دعم القاهرة الثقافى للقدس، كان من خلال الدورة ال21 لمؤتمر الوزراء العرب المسؤولين عن الشئون الثقافية، والتى حملت شعار "القدس فلسطينية"، استضافته القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وهو ما مثل ردا عمليا على محاولات الاحتلال الاسرائيلى، لمحو عروبة القدس، وتأكيدا على الرفض العربى القاطع لأية محاولة لتهويد القدس، باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية بالاستناد إلى المواثيق الدولية.

وحذر بسيسو من أن التراث الثقافى الفلسطينى، بشقية المادى وغير المادى، مستهدف من قبل الاحتلال الاسرائيلى، الذى يحاول دوما محو الهوية الفلسطينية أو التاريخ الفلسطينى، من خلال الحفريات التى تتم أسفل المسجد الأقصى منذ سنوات طويلة، والتى تشكل تهديدا مباشرا على أساساته، بالإضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على المزارات والمواقع التاريخية والأدبية، وعدم السماح بتوفير أية بنية متكاملة لصيانتها، فضلا عن التزوير الذى يطال التراث غير المادى الفلسطينى، من خلال تعمد إخفاء معالم الفن الفلسطينى مثل التطريز والفلكلور.

وأكد بسيسو أن وزارة الثقافة الفلسطينية تحاول التصدى لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلى على الارث الثقافى الفلسطينى، من خلال تكثيف جهودها للحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية العريقة، مدفوعة بدعم عربى ودولى لمواجهة الحرب التى تشنها سلطات الاحتلال الاسرائيلى لمحو تلك الهوية.

وفيما يتعلق بمشاركة فلسطين فى الدورة الثالثة والأربعين لمعرض الكويت للكتاب، قال وزير الثقافة الفلسطينى، أن مشاركة فلسطين فى فعاليات المعرض، تأتى من خلال اختيار إدارته لشعار (القدس عاصمة أبدية لفلسطين)، وإقامة جناح خاص يمثل القدس العاصمة، وهو ما يؤكد قوة العلاقات الكويتية الفلسطينية من جهة، وأهمية استدامة حضور القدس فى الوعى العربى من جهة أخرى، مثمنا فى الوقت ذاته الدور الكويتى فى دعم القضية الفلسطينية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير فلسطين بالأمم المتحدة: مجلس الأمن فشل فى مناقشة الأوضاع فى غزة

أبو مازن يكلف وزير خارجية فلسطين بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول غزة

وزير الثقافه الفلسطينى

مصر

القضيه الفلسطينيه

فلسطين




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة