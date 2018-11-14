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وزير التموين: لن يضيع حق أى مواطن فى منظومة صرف الدعم

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:56 م
وزير التموين: لن يضيع حق أى مواطن فى منظومة صرف الدعم الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن محددات دخول أشخاص فى بطاقات التموين أو الخروج منها ليس له علاقة بدخل الفرد، وبحث الدخل والإنفاق الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء هو الذى سيكون المؤشر الحقيقى لتنقية البطاقات، نظرا لأن البحث يحدد نسبه استهلاك الطعام والشراب وكذلك الكهرباء والسكان والتليفونات قائلا:" لن يضيع حق أى مواطن فى المنظومة التموينية لصرف السلع " ومكاتب التموين تستقبل طلبات التظلم  للمواطنين.

وأضاف وزير التموين خلال المؤتمر الصحفى أن فريق عمل حاليا من الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربى ووزارة التموين يعملون حاليا من أجل المؤشرات والخصائص والمؤشرات لعرضها عاى  دولة رئيس مجلس  الوزراء ثم  على رئيس الجمهورية.
 


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