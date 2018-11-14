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وزير التموين: قريبا إطلاق خدمة جديدة للرد على شكاوى المواطنين من البطاقات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:59 م
وزير التموين: قريبا إطلاق خدمة جديدة للرد على شكاوى المواطنين من البطاقات الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة تصوير اشرف فوزى
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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم قريبا إطلاق خدمة جديدة برقم كول سنتر يستطيع المواطن من خلاله الاتصال للاستفسار عن أى شكاوى تخص بطاقته التموينية وسيقوم بالرد عليه موظف ويطلب رقم بطاقته التموينية والرقم القومى ثم يرد على الاستفسار الخاص بالمواطن.


وقال وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفى، إن الحكومة حريصة وبدعم من القيادة السياسية لوصول الدعم الى مستحقيه، لافتا أن ما يحدث حاليا من إضافة المواليد على البطاقات يؤكد حرص الدولة على زيادة الموارد الخاصة للفئات الأكثر احتياجات.
 


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