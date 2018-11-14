وزير التموين: الدعم لا يصل لمستحقيه بدرجة كفاءة عالية فى الوقت الحالى

كتب مدحت وهبة تصوير أشرف فوزى

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الجميع تحدث عن مدى ضياع الأموال فى الدعم متسائلا هل نتفق على ذلك وأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه بدرجة كفاءة عالية حاليا، مما يتطلب إجراءات لمنع تسرب الدعم لفئات غير مستحقة مطالبا وسائل الإعلام على الاتفاق لمعرفة الفئات الأكثر احتياجا.



وأضاف وزير التموين خلال مؤتمر صحفى، أنه ليس من المنطق أن يصرف دعم لفئات ليس لها بيانات حيث نجد بطاقة بها 5 أفراد ولا يوجد بيانات سوى فردين وكذلك وجود بطاقات ليس بها بيانات من الأساس.

وقال الوزير:" كانت هناك بطاقة مسجل عليها 5 أفراد تموين و7 أفراد خبز، رغم انه لا يوجد بيانات سليمة سوى لـ 3 افراد فقط متسائلا :" هل نظل نصرف دعم لفئات غير مستحقة وليس لها بيانات سليمة."



