وزير التموين: إرسال عينات الأرز المستورد من شركات "المناقصة" للمعامل

كتب مدحت وهبة تصوير أشرف فوزى

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود مخزون استراتيجى للسلع الأساسية حيث هناك تعاقد على الأرز الأبيض المحلى مع الموردين حتى نهاية ديسمبر المقبل، كما أن هناك 14 شركة تقدمت بالعروض فى المناقصة التى تم الإعلان عنها لاستيراد الأرز، وتم الحصول على عينات وتكويدها بأرقام وإرسالها إلى معامل الاختبار لطهى الأرز، للتأكد من أنه يشبه الأرز المحلى فى التذوق، مؤكدا أنه لن يتم فحص العروض المالية للشركات المقدمة إلا بعد معرفه نتيجة الطهى قائلا:" الحمد لله اللى بيرأس معامل الاختبارات الثلاثة سيدات والنتيجة هتكون فى صالح المواطن".

وأضاف وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفى، أن مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفى 4.2 أشهر وزيت طعام 3 أشهر والسكر 5.3 أشهر، مما يؤكد وجود كميات من السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين.