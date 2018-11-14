وزير التعليم العالى يستقبل سفير جمهورية بوروندى بالقاهرة

كتب ــ وائل ربيعى

اسـتقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس، سليمان موسى سفير جمهورية بوروندي بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

أكد الوزير عمق العلاقات بين مصر وبوروندي فى كافة المجالات، خاصة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم هذه العلاقات واستمرارها انطلاقًا من دورها التاريخي الرائد تجاه أشقائها الأفارقة، مشيرًا إلى دور مصر الفعال في تنفيذ أجندة 2063 للتنمية المستدامة بإفريقيا، منوهًا إلى جهود القيادة السياسية للاهتمام بقارة إفريقيا، والتي منها إطلاق البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب الإفريقى على القيادة خلال فعاليات منتدى شباب العالم الذى عقد بمدينة شرم الشيخ مؤخرًا، فضلا عن اختيار مدينة أسوان لتكون عاصمة الشباب الإفريقى فى العام 2019، مؤكدًا أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى 2019 سيعزز من جهودها لخدمة محيطها الإفريقي.

بحث الجانبان سبل التعاون المشترك فى مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد الوزير على استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للمؤسسات التعليمية بجمهورية بوروندي، وكذا زيادة المنح الدراسية لطلابها للدراسة بالجامعات المصرية، وتفعيل اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي الموقعة بين الجانبين.

ومن جانبه، أشاد سفير بوروندي بدور مصر الرائد وما تقدمه من دعم ومساندة لأشقائها الأفارقة، خاصة فى المجالات التعليمية والعلمية، مثنيًا على دعم مصر لطلاب جمهورية بوروندي والترحيب بزيادة عددهم للدراسة بالجامعات المصرية.

حضر اللقاء د.كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.محمد علي صالح رئيس الإدارة المركزية للبعثات، ود.رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.